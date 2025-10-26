Ракета «Буревестник» с ядерной установкой поразила мишень за 14 тыс. км. И это не предел

«Такое испытание было проведено 21 октября. Был осуществлён многочасовой полёт ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км, и это не предел», — сказал он.
Герасимов отметил, что ракета продемонстрировала высокие характеристики управляемости и устойчивости. В ходе испытания «Буревестник» успешно выполнил все вертикальные и горизонтальные манёвры, что подтвердило его способность обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны. Достигнутые результаты доказывают, что Россия обладает уникальными технологиями в области вооружений стратегического уровня.
Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении испытаний «Буревестника» и поручил подготовить инфраструктуру для его размещения в составе российских вооружённых сил. Глава государства подчеркнул, что ядерные силы страны уже сегодня входят в число сильнейших в мире, а «Буревестник» подтвердил надёжность российского ядерного щита.
