Ракета «Буревестник» с ядерной установкой поразила мишень за 14 тыс. км. И это не предел

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о новом испытании ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. По его словам, снаряд пролетел до условной мишени 14 тысяч километров за 15 часов, выполнив все запланированные манёвры.

Источник: Life.ru

«Такое испытание было проведено 21 октября. Был осуществлён многочасовой полёт ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км, и это не предел», — сказал он.

Герасимов отметил, что ракета продемонстрировала высокие характеристики управляемости и устойчивости. В ходе испытания «Буревестник» успешно выполнил все вертикальные и горизонтальные манёвры, что подтвердило его способность обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны. Достигнутые результаты доказывают, что Россия обладает уникальными технологиями в области вооружений стратегического уровня.

Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении испытаний «Буревестника» и поручил подготовить инфраструктуру для его размещения в составе российских вооружённых сил. Глава государства подчеркнул, что ядерные силы страны уже сегодня входят в число сильнейших в мире, а «Буревестник» подтвердил надёжность российского ядерного щита.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.