Правительство РФ изменило ставки таможенных сборов на импортные товары

Правительство России изменило ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции. Мера вступит в силу с 1 января 2026 года, чтобы участники внешней торговли смогли адаптироваться к новым условиям. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации. По мнению ведомства, их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций, — говорится в сообщении.

При этом изменениям не подверглись ставки, взимаемые с экспорта и товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов.

В ведомстве подчеркнули, что ранее уже проводилась частичная индексация, но максимальная ставка в 30 тысяч рублей не менялась с 2004 года. При этом ставки, которые уже поднимались до этого, доиндексируют на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между предыдущей индексацией, передает РИА Новости.

15 октября министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что кабмин принял решение обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года в рамках комплекса мер по стабилизации рынка топлива в стране. Кроме того, плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз перенесли на более поздние сроки.