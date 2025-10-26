Правительство РФ изменило ставки таможенных сборов на импортные товары

В ведомстве подчеркнули, что ранее уже проводилась частичная индексация, но максимальная ставка в 30 тысяч рублей не менялась с 2004 года. При этом ставки, которые уже поднимались до этого, доиндексируют на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между предыдущей индексацией, передает РИА Новости.