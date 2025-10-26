Ричмонд
Путин: силы ядерного сдерживания РФ находятся на самом высоком уровне

Российские стратегические ядерные силы полностью гарантируют безопасность страны и Союзного государства и находятся на высшем уровне во всем мире. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании с военным руководством во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

Читать далее.

