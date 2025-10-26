Путин: силы ядерного сдерживания РФ находятся на самом высоком уровне

Российские стратегические ядерные силы полностью гарантируют безопасность страны и Союзного государства и находятся на высшем уровне во всем мире. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании с военным руководством во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.Читать дальше