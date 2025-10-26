Формат работы службы 102 меняется в Беларуси — пока пилотный проект

Уточняется, что сотрудник службы опросит позвонившего. В ходе беседы он заполнит электронную карточку и в онлайн-режиме оповестит оперативно-дежурную службу. Затем он сверится с системой, чтобы убедиться, что сообщение принято. Он подчеркнул, что таким образом, правоохранителям не придется тратить время на опрос заявителей. Следует учесть, что сообщения об угрозе жизни и здоровью будут рассматриваться в особом порядке.