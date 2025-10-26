Формат работы службы 102 меняется в Беларуси — пока пилотный проект

В ближайшее время на базе УВД Миноблисполкома в тестовом режиме начнет работу служба милиции 102, пишет газета «На страже». Уточняется, что на первых порах единый центр охватит пристоличье.
Таким образом, принимать звонки от граждан, раньше напрямую поступавшие в региональные подразделения, будут централизованно. Первый заместитель начальника УВД Минщины — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Александр Кисель рассказал, что планируется постепенно расширить возможности реагирования, охватив и другие крупные районные города: Борисов, Молодечно, Солигорск.
— В первую очередь это позволит снизить нагрузку на сотрудников местных оперативно-дежурных служб, — сказал Александр Кисель.
Он объяснил, что у техников подразделения будет возможность сфокусироваться лишь на поступающих звонках. А значит, возрастет точность и полнота аккумулируемых сведений.
Уточняется, что сотрудник службы опросит позвонившего. В ходе беседы он заполнит электронную карточку и в онлайн-режиме оповестит оперативно-дежурную службу. Затем он сверится с системой, чтобы убедиться, что сообщение принято. Он подчеркнул, что таким образом, правоохранителям не придется тратить время на опрос заявителей. Следует учесть, что сообщения об угрозе жизни и здоровью будут рассматриваться в особом порядке.
Ранее писали, что Минздрав изменил порядок направления белорусов на обследования и госпитализацию.
Прочитайте, что МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами: салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля.
Еще рассказали, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».
Тем временем белорусский хирург объяснила, почему боль в суставах усиливается осенью.
Кроме того, белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида.