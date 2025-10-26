В Ташкенте несмотря на мораторий ночью вырубили аллею из 144 деревьев

От редакции отметим — в этой истории поражает не только масштаб уничтожения, но и полное отсутствие здравого смысла. Срубили здоровые хвойные деревья — не какие-то сухостои или аварийные растения, а полноценные зелёные насаждения, формировавшие облик района. Всё ради очередных «декоративных» саженцев, которые на деле ещё не известно приживутся ли. Кому и зачем понадобилась эта странная замена — вопрос открытый. Но пока даже жёсткие запреты не спасают Ташкент от таких «инициатив» своих же чиновников.