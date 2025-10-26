В Ташкенте несмотря на мораторий ночью вырубили аллею из 144 деревьев

Как сообщил советник министра экологии Расул Кушербаев, ночью в интернете появились сообщения о вырубке деревьев. Инспекция Министерства экологии оперативно выехала на место и зафиксировала факт массовой вырубки: на пересечении улиц Нукус и Бобур, а также вдоль обочины улицы Бобур были спилены 144 взрослых можжевельника.
Самое поразительное — деревья срубили не какие-то «чёрные дровосеки», а сотрудники управления благоустройства, причём по официальному распоряжению высокопоставленного чиновника из столичного хокимията. Формальная причина — необходимость высадки на этом месте новых декоративных деревьев. Но зачем рубить абсолютно здоровые взрослые хвойные, чтобы вместо них посадить «декоративные» — вопрос, на который власти не дали убедительного ответа.
Важно отметить: все работы проведены с нарушением действующего моратория на вырубку деревьев, который был введён указом президента. То есть действия чиновников идут вразрез с государственными мерами по охране городской среды и экологии.
По предварительным подсчётам, ущерб, нанесённый природе, составил 620,4 млн сумов. Сейчас по этому факту оформляются документы для передачи дела в органы прокуратуры и привлечения виновных к ответственности.
Кушербаев подчеркнул, что ситуация осложняется давлением на представителей районного управления экологии — им мешают проводить полноценную проверку и оформлять материалы. Поэтому вопрос находится на особом контроле Минэкологии, а также требует объективного и законного вмешательства прокуратуры.
В хокимияте Яккасарайского района очень странно отреагировали на инцидент. Чиновники даже не упомянули о том, что они срубили столько деревьев, а заявили, что на улице Бобур просто высаживают 100 деревьев сорта «Пирамидалис».
По их словам, это не только украсит город, но и поможет создать для жителей более здоровую и чистую атмосферу. Более того, чиновники назвали все происходящее «шагом к зеленой жизни», заявив, что в районе ведутся масштабные работы по озеленению с целью сделать окружающую среду ещё более красивой и чистой.
Сообщение хокимията заканчивается лицемерной фразой — «Каждый посаженный саженец — это зелёная надежда на будущее, символ уважения к природе и преданности делу». И это говорят те самые чиновники, которые только что вырубили 144 взрослых дерева.
От редакции отметим — в этой истории поражает не только масштаб уничтожения, но и полное отсутствие здравого смысла. Срубили здоровые хвойные деревья — не какие-то сухостои или аварийные растения, а полноценные зелёные насаждения, формировавшие облик района. Всё ради очередных «декоративных» саженцев, которые на деле ещё не известно приживутся ли. Кому и зачем понадобилась эта странная замена — вопрос открытый. Но пока даже жёсткие запреты не спасают Ташкент от таких «инициатив» своих же чиновников.