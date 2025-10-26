В Ростове планируют создать дублер улицы Луговой для легкового транспорта

Проект улицы-дублера находится в стадии обсуждения в контексте логистики всей левобережной зоны.
В ведомстве отметили, что пока провести оценку по срокам и затратам на строительство объездной дороги не представляется возможным.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что городские власти утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства новой четырехполосной дороги на левом берегу Дона длиной почти 3 км.
Новая трасса пройдет по ул. Шоссейной, пересечет Пойменную и 2-ю Луговую. Разработчиком проектов выступает дочерняя ростовская компания «Проект-С-23» группы «Самолет».