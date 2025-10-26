В Ростове планируют создать дублер улицы Луговой для легкового транспорта

Для водителей легкового транспорта планируют создать дублер ул. Луговой на левом берегу Ростова-на-Дону. Это позволит сделать объезд портовой и промышленной зон, в которые едут в основном большегрузы. Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на данные регионального Минтранса.