Для комфорта автомобилистов. Сколько дорог и мостов обновят в Беларуси в ближайшие годы

— С 2021 по 2025 год в стране реализованы такие значимые проекты, как реконструкция участков автодорог Р-23 Минск — Микашевичи от Солигорска до Слуцка, Р-53 от Минска до Жодино, М-3 от Логойска до Плещениц. Возведены Юго-западный обход Могилева и обход городского поселка Мир. Все областные центры связаны со столицей автомобильными дорогами первой категории, за исключением Витебска — реконструкция М-3 Минск — Витебск продолжается. Почему эта трасса так важна? Ее участок между Минском и Лепелем, а также автодорога Р-46 являются частью транспортного коридора в направлении портовой инфраструктуры Российской Федерации. Чтобы повысить эффективность грузоперевозок автомобильным транспортом в направлении портов северо-запада России, участок М-3 от Плещениц до границы Минской и Витебской областей реконструируется по параметрам первой технической категории. Продолжается реконструкция автодороги Р-46 от Лепеля до Полоцка, завершить которую планируется в 2026 году.