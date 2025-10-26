Для комфорта автомобилистов. Сколько дорог и мостов обновят в Беларуси в ближайшие годы

Качественная автодорожная инфраструктура во многом способствует безопасным и комфортным поездкам пассажиров, грузоперевозкам. За последние годы белорусские дорожники реализовали масштабные проекты по ремонту и строительству автодорог. Как развивается дорожное хозяйство страны и что в планах, в интервью БЕЛТА рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
— Алексей Алексеевич, перед транспортной сферой страны ставятся амбиционные задачи по совершенствованию инфраструктуры. Нынешний год — завершающий для реализации государственной программы «Дороги Беларуси» на пятилетний период. Каковы предварительные итоги?
— Реализация государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы за первые четыре года признана правительством эффективной. Если говорить об объемных показателях, то по итогам текущей пятилетки планируется выполнить ремонт и реконструкцию 18 тыс. км автомобильных дорог республиканского и местного значения. Это в 1,3 раза больше, чем сделано за предыдущую пятилетку. Мостовых сооружений планируется отремонтировать порядка 24 тыс. погонных метров (500 мостов) — также в 1,3 раза больше, чем за 2016−2020 годы.
— В последние годы финансирование дорог кратно увеличилось. Каковы приоритеты в отрасли на ближайшие несколько лет?
— Дорожному хозяйству страны уделяется значительное внимание со стороны государства. Это подтверждают цифры выделяемых объемов финансирования. Так, если в 2022 году на ремонт и реконструкцию республиканских и местных дорог направлено Br930 млн, то в 2023 году — Br1,4 млрд, в 2024 году — Br2,2 млрд, в 2025-м — более Br2,3 млрд. В соответствии с проектом закона «О республиканском бюджете на 2026 год» в следующем году на эти цели планируется направить Br2,5 млрд.
Формируется проект государственной программы «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы, в соответствии с которым в следующей пятилетке планируется выполнить ремонт и реконструкцию 25 тыс. км автодорог общего пользования (рост порядка 140% к ожидаемому выполнению за текущую пятилетку).
— Какие наиболее значимые для страны инфраструктурные проекты можно выделить?
— С 2021 по 2025 год в стране реализованы такие значимые проекты, как реконструкция участков автодорог Р-23 Минск — Микашевичи от Солигорска до Слуцка, Р-53 от Минска до Жодино, М-3 от Логойска до Плещениц. Возведены Юго-западный обход Могилева и обход городского поселка Мир. Все областные центры связаны со столицей автомобильными дорогами первой категории, за исключением Витебска — реконструкция М-3 Минск — Витебск продолжается. Почему эта трасса так важна? Ее участок между Минском и Лепелем, а также автодорога Р-46 являются частью транспортного коридора в направлении портовой инфраструктуры Российской Федерации. Чтобы повысить эффективность грузоперевозок автомобильным транспортом в направлении портов северо-запада России, участок М-3 от Плещениц до границы Минской и Витебской областей реконструируется по параметрам первой технической категории. Продолжается реконструкция автодороги Р-46 от Лепеля до Полоцка, завершить которую планируется в 2026 году.
Кроме того, ведутся масштабные строительные работы на участках автодорог Р-53 от Жодино до Борисова, М-10 от Речицы до Калинковичей, Р-122 от Могилева до Чаус. Работы на этих дорогах в ближайшие годы будут продолжены.
— Отдельная тема — ремонт мостов и путепроводов. Какие мостовые сооружения были обновлены и что в планах?
— По итогам нынешней пятилетки в Беларуси планируется отремонтировать и реконструировать порядка 500 мостовых сооружений, расположенных на дорогах республиканского и местного значения. Среди наиболее крупных можно назвать следующие: мост через реку Западная Двина на подъезде к Новополоцку, мост через реку Березина на автодорогах Р-63 и Р-43, мост через реку Неман на автодороге Р-41, а также мост через реку Сож на автодороге Р-74.
Значимым проектом этой пятилетки является реконструкция моста через Припять в Мозыре на автодороге Р-131. Это один из самых протяженных автомобильных мостов Беларуси. После обновления его ширина увеличится на 3 метра, а длина превысит 900 метров. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
В 2026 году продолжатся строительные работы на мостах: через Сож в Ветке на автодороге Р-30, через Днепр возле Речицы на М-10, а также моста через реку Вилия на подъезде к городу Вилейка. В целом объемы ремонта в следующей пятилетке планируется сохранить на сложившемся уровне — порядка 500 мостовых сооружений.
— Главная сезонная проблема — появление ямочности. Неровности и выбоины доставляют неудобства водителям, повышают риск возникновения аварий. Как решаются эти вопросы?
— Для безопасности дорожного движения организации выполняют работы по ликвидации ямочности круглогодично. Вместе с тем можно сказать, что на сегодняшний день мы с этой проблемой практически справились. На фоне значительного увеличения в последние годы объемов ремонта дорожных покрытий (напомню, в 1,3 раза к уровню прошлой пятилетки) снижается количество образующейся на дорогах ямочности. Эффективность такого подхода показал нынешний выход из зимы. Так, на начало 2025 года количество ямочности на дорогах общего пользования уменьшилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Надеемся сохранить эту тенденцию и в дальнейшем.
— В Беларуси 2025 год объявлен Годом благоустройства. Какие мероприятия были запланированы и реализованы в дорожном хозяйстве?
— Организации Минтранса реализуют комплекс мероприятий, которые включены в республиканский и отраслевой планы мероприятий по проведению в 2025 году Года благоустройства. В рамках мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог проводятся работы по обустройству мест отдыха и площадок вдоль автомобильных дорог, устанавливаются и ремонтируются малые архитектурные формы (всего 221). Полосы отвода расчищаются от валежной древесины и опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности (около 9 тыс. км). Выполняется текущий ремонт дорожного покрытия (4626 км) и озеленение территорий вдоль автомобильных дорог. Всего вдоль дорог общего пользования планируется высадить 38,4 тыс. зеленых насаждений.
За 9 месяцев 2025 года выполнено 89% работ, предусмотренных республиканским и отраслевым планами.