В Башкирии появилась новая экологическая тропа

Экотропа находится прямо рядом с городом, на территории Большого острова — всего в нескольких минутах ходьбы от города.
Она создана как семейное пространство: здесь можно гулять с детьми, знакомиться с природой, отдыхать от городского шума. Экологические волонтеры и школьники первыми оценили новый маршрут.
Предусмотрены два варианта маршрута: малый круг протяженностью 1,3 км и большой круг длиной 2,8 км.
Проект реализован в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба правительства РБ.
