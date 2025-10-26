Ричмонд
В Башкирии появилась новая экологическая тропа

Первая экологическая тропа «В гости к Агидели» начала работу в городе Благовещенск.

Источник: Башинформ

Экотропа находится прямо рядом с городом, на территории Большого острова — всего в нескольких минутах ходьбы от города.

Она создана как семейное пространство: здесь можно гулять с детьми, знакомиться с природой, отдыхать от городского шума. Экологические волонтеры и школьники первыми оценили новый маршрут.

Предусмотрены два варианта маршрута: малый круг протяженностью 1,3 км и большой круг длиной 2,8 км.

Проект реализован в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Ранее туристы из Оренбурга за один день прошли две экотропы нацпарка «Башкирия».