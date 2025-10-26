В Челябинском центре реабилитации открыли зал механотерапии

Зал механотерапии начал работать в Челябинском областном центре реабилитации в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
«Создано удобное и современное пространство, где каждый пациент получает уникальную программу восстановления, учитывающую индивидуальные потребности. Зал оснащен механотерапевтическими аппаратами, которые применяются для продолжительной пассивной и активной разработки суставов верхних и нижних конечностей, гарантирующих анатомически правильные движения в суставах с возможностью точно дозировать нагрузку на мышцы», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации № 1 Челябинского областного центра реабилитации Анна Семеина.
Также она подчеркнула, что был внедрен набор методик реабилитации с использованием тренажеров. Они позволяют проводить реабилитацию для широкого спектра пациентов благодаря своей настраиваемости под физиологические особенности, удобному набору тестов и тренировочных программ, встроенных датчиков и функции биологической обратной связи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.