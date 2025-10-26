Ричмонд
Глава Матвеево-Курганского района Ростовской области сообщила о работе ПВО

Один из сбитых прошедшей ночью БПЛА упал недалеко от донского села Ряженое.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области Дина Алборова сообщила о работе ПВО. Напомним, воздушную атаку отразили в ночь на 26 октября.

По словам главы района, один беспилотник был сбит и упал недалеко от села Ряженое. Пострадавших при этом не было. Днем 26 октября должны провести обследование домов вблизи места происшествия.

Второй беспилотник ликвидировали в поле между Сухореченским и Матвеевым Курганом. Дина Алборова попросила всех быть бдительными и соблюдать рекомендации экстренных служб.

Добавим, по информации губернатора Юрия Слюсаря, всего в Матвеево-Курганском районе прошедшей ночью силы ПВО ликвидировали три БПЛА.

