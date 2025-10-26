Аэропорт Челябинска перешел на зимнее расписание полетов

Аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова с 26 октября начал работу по зимнему расписанию. Теперь из воздушной гавани можно улететь по 20 направлениям: 12 — внутри России, 4 — в страны СНГ и еще 4 — за рубеж. Перелеты будут выполнять 16 авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Россия», «Победу» и «Уральские авиалинии».
— Стоит помнить, что авиакомпании могут отменить или перенести рейс, поэтому привычный график полетов лучше периодически уточнять, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Помимо популярных маршрутов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, этой зимой добавились рейсы в Ханты-Мансийск. Продолжатся полеты в Красноярск, Новосибирск, Калининград, а также чартеры в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Пхукет и Камрань. Среди международных направлений — Ереван, Минск, Ош и Душанбе.