Аэропорт Челябинска перешел на зимнее расписание полетов

Аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова с 26 октября начал работу по зимнему расписанию. Теперь из воздушной гавани можно улететь по 20 направлениям: 12 — внутри России, 4 — в страны СНГ и еще 4 — за рубеж. Перелеты будут выполнять 16 авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Россия», «Победу» и «Уральские авиалинии».