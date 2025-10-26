В Новосибирске вспомнили историю пересыльной тюрьмы НКВД

В Новосибирске накануне Дня памяти жертв политических репрессий издание Infopro54 вспоминает историю здания пересыльной тюрьмы № 1 УГБ НКВД. Его начали сносить в 2012 году, однако находки на его месте продолжают напоминать о трагическом прошлом.
Тюрьма, расположенная на пересечении улиц Нарымской и 1905 года, работала с конца 1920-х годов и была одной из ключевых в системе ГУЛАГа в Западной Сибири. Через нее этапировали миллионы заключенных.
После окончательного сноса здания в 2013 году на его месте были обнаружены останки 32 человек. Экспертиза подтвердила, что они погибли не позднее 1955 года. После долгих споров останки были кремированы и перезахоронены лишь в 2020 году.
Сейчас на месте тюрьмы стоит жилой дом. Мемориальных табличек на нем или рядом с ним нет. Память о жертвах увековечена в Нарымском сквере, где установлен памятник.