Таможня заявила, что Литва в третий раз за неделю без предупреждения закрывала границу с Беларусью ночью с 25 на 26 октября

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси сообщил, что за неделю литовская сторона трижды закрывала полностью движение через границу с Беларусью в обоих пунктах пропуска.
Очередное приостановление произошло ночью с 25 на 26 октября в «Мядининкае» и «Шальничининкае» на 3,5 часа (с 23.00 до 02.30). Еще 22 октября белорусско-литовская граница была закрыта литовцами на 6 часов, 25 октября — с полуночи до 12.00.
«Каждый раз литовские власти делают это без предупреждения, создавая безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска», — рассказали в ГТК.
Там уточнили, что «на водителях грузовиков временное закрытие ощущается не очень критично с учетом того, что литовцы и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности».
