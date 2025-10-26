Таможня заявила, что Литва в третий раз за неделю без предупреждения закрывала границу с Беларусью ночью с 25 на 26 октября

Очередное приостановление произошло ночью с 25 на 26 октября в «Мядининкае» и «Шальничининкае» на 3,5 часа (с 23.00 до 02.30). Еще 22 октября белорусско-литовская граница была закрыта литовцами на 6 часов, 25 октября — с полуночи до 12.00.