Омские водители почты за год проезжают девятикратное расстояние до Луны и обратно

В общей сложности они проезжают 7 млн км.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 октября, в День автомобилиста, в УФПС Омской области рассказали о работе водителей почты. Оказалось, что за год в общей сложности они проезжают рекордные 7 млн км — это девятикратное расстояние от Земли до Луны и обратно.

В Омской области действует сто почтовых маршрутов, по которым доставляется корреспонденция и почтовые посылки. Самым сложным признан маршрут Тевриз—Малая Бича. Его протяженность более 500 км, а дорога практически отсутствует.

На этих маршрутах работают 156 водителей. Самому старшему водителю омской почты 73 года, самому младшему — 22.