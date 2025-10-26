Омские водители почты за год проезжают девятикратное расстояние до Луны и обратно

Сегодня, 26 октября, в День автомобилиста, в УФПС Омской области рассказали о работе водителей почты. Оказалось, что за год в общей сложности они проезжают рекордные 7 млн км — это девятикратное расстояние от Земли до Луны и обратно.
В Омской области действует сто почтовых маршрутов, по которым доставляется корреспонденция и почтовые посылки. Самым сложным признан маршрут Тевриз—Малая Бича. Его протяженность более 500 км, а дорога практически отсутствует.
На этих маршрутах работают 156 водителей. Самому старшему водителю омской почты 73 года, самому младшему — 22.