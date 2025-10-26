Захар Прилепин собирается вернуться в зону СВО в ноябре

Писатель, председатель правления Нижегородского областного регионального отделения «Союза писателей России» Захар Прилепин собирается вернуться в зону специальной военной операции в ноябре этого года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
О своём решении возобновить службу писатель объявил ещё несколько месяцев назад. В конце октября он подтвердил своё намерение.
Теперь стало известно, что контракт подписан.
«Принимающая сторона на словах уже сказала: “Да, конечно же, заходи”, — сказал писатель.
Захар Прилепин рассчитывает попасть в подразделение уже в ноябре этого года.
Напомним, с 2014 года Захар Прилепин неоднократно посещал Донбасс — сначала с гуманитарной миссией, а также как военкор. В 2016 — 2018 годы занимал должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР, а затем вернулся в Россию.
В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Нацгвардией и отправился в зону СВО. В мае 2023 года в посёлке Пионерский Нижегородской области было совершено покушение на писателя. В результате взрыва погиб соратник Прилепина Александр Шубин, служивший вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии «Оплот». Прилепин получил множественные ранения.
6 июня 2023 года Владимир Путин, президент Российской Федерации, вручил Захару Прилепину орден Мужества. Уже в августе того же года Прилепин занял должность заместителя командира полка особого назначения «Оплот» нацгвардии по военно-политической работе с присвоением воинского звания подполковника Росгвардии.
В сентябре 2025-го Захар Прилепин возглавил Нижегородское отделение Союза писателей России.
Ранее Захар Прилепин в эксклюзивном интервью редакции сайта pravda-nn.ru рассказал о том, как меняется Донбасс и по какому пути пойдёт Россия.