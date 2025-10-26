Захар Прилепин собирается вернуться в зону СВО в ноябре

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Нацгвардией и отправился в зону СВО. В мае 2023 года в посёлке Пионерский Нижегородской области было совершено покушение на писателя. В результате взрыва погиб соратник Прилепина Александр Шубин, служивший вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии «Оплот». Прилепин получил множественные ранения.