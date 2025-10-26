Ричмонд
Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение соцфонда и предоставить необходимые документы. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Источник: РИА "Новости"

«До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд», — сообщил депутат.

Тем, кто начал трудовую деятельность еще в советские годы, стоит проверить, все ли периоды занесены в систему индивидуального учета, подчеркнул Говырин.

«Пенсионеру нужно подать заявление в отделение по месту жительства, приложить трудовую книжку и подтверждающие архивные справки. После проверки фонд принимает решение о перерасчете. Когда стаж подтверждается, пенсия пересчитывается с учетом новых коэффициентов», — рассказал представитель Госдумы.

По словам депутата, прибавка зависит от заработка и длительности подтвержденного периода. Обычно она составляет от нескольких сотен до двух тысяч рублей.

«Перерасчет действует с даты подачи заявления, поэтому обращаться лучше без задержек», — подытожил Алексей Говырин.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии.

Кроме того, по всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе.