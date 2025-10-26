Кубанские ученые создали гель для лечения и профилактики заболеваний десен

Его будут использовать в фотодинамической терапии — это метод лечения, при котором вещества, чувствительные к свету, наносятся на пораженные участки. Затем их активизируют светом определенной длины волны. Это необходимо для уничтожения вредных бактерий и восстановления тканей десен. Внедрение разработки в клиническую практику планируется в течение полутора лет после завершения испытаний и регистрации.