Кубанские ученые создали гель для лечения и профилактики заболеваний десен

Гель для лечения и профилактики заболеваний десен разработали ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Особенность лекарственного средства — в использовании современных липосомальных технологий. Липосомы — микроскопические «пузырьки», способные удерживать в себе полезные вещества и улучшать их проникновение в организм. Гель способен полностью устранять вредные бактерии в десневых карманах, восстанавливать поврежденную ткань и надолго защищать зубы.
Его будут использовать в фотодинамической терапии — это метод лечения, при котором вещества, чувствительные к свету, наносятся на пораженные участки. Затем их активизируют светом определенной длины волны. Это необходимо для уничтожения вредных бактерий и восстановления тканей десен. Внедрение разработки в клиническую практику планируется в течение полутора лет после завершения испытаний и регистрации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.