Губернатор с супругой посетил выставку картины «Бурлаки на Волге» в Самаре

В Самаре продолжает работать выставка одного шедевра — картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Полотно представлено в художественном музее. Накануне, 25 октября 2025 года, выставку посетил губернатор Вячеслав Федорищев. Он побывал там вместе с супругой. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАХ.
«Благодарен министру культуры РФ Ольге Любимовой и директору Русского музея Алле Маниловой за то, что решили привезти легендарное полотно Ильи Репина в Самару. Уверен, все прекрасно знают историю картины и ее связь с нашим регионом. Рад, что получился такой культурный обмен», — сказал губернатор.
Вячеслав Федорищев отметил, что в планах — стимулирование местных музеев на показ своих произведений искусств в муниципальных образованиях и в других регионах. Он выразил уверенность, что такая практика найдет большой отклик у ценителей искусства.