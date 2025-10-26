Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор с супругой посетил выставку картины «Бурлаки на Волге» в Самаре

Вячеслав Федорищев побывал на выставке шедевра Ильи Репина в Самарском художественном музее.

Источник: max.ru/Fedorischev63

В Самаре продолжает работать выставка одного шедевра — картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Полотно представлено в художественном музее. Накануне, 25 октября 2025 года, выставку посетил губернатор Вячеслав Федорищев. Он побывал там вместе с супругой. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАХ.

«Благодарен министру культуры РФ Ольге Любимовой и директору Русского музея Алле Маниловой за то, что решили привезти легендарное полотно Ильи Репина в Самару. Уверен, все прекрасно знают историю картины и ее связь с нашим регионом. Рад, что получился такой культурный обмен», — сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев отметил, что в планах — стимулирование местных музеев на показ своих произведений искусств в муниципальных образованиях и в других регионах. Он выразил уверенность, что такая практика найдет большой отклик у ценителей искусства.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше