Талантливые дети-инвалиды в Нижегородской области получат стипендии

Размер выплаты составит 40 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство социальной политики Нижегородской области учредило именные стипендии для талантливых детей с инвалидностью. Соответствующий документ направлен на антикоррупционную экспертизу 22 октября.

Размер выплаты составит 40 тысяч рублей. Ее могут получить единовременно дети-инвалиды в возрасте от 10 до 18 лет, которые являются гражданами России и проживают на территории региона.

Награда предусмотрена для подростков, проявивших способности в разных сферах: образование и наука, культура и искусство, техническое и прикладное творчество, спорт и общественная деятельность. Всего планируется вручить 25 стипендий.

В настоящее время проект нормативного акта проходит стадию публичного обсуждения. Замечания и предложения от граждан и организаций принимаются до 29 октября 2025 года.