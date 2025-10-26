Талантливые дети-инвалиды в Нижегородской области получат стипендии

Министерство социальной политики Нижегородской области учредило именные стипендии для талантливых детей с инвалидностью. Соответствующий документ направлен на антикоррупционную экспертизу 22 октября.
Размер выплаты составит 40 тысяч рублей. Ее могут получить единовременно дети-инвалиды в возрасте от 10 до 18 лет, которые являются гражданами России и проживают на территории региона.
Награда предусмотрена для подростков, проявивших способности в разных сферах: образование и наука, культура и искусство, техническое и прикладное творчество, спорт и общественная деятельность. Всего планируется вручить 25 стипендий.
В настоящее время проект нормативного акта проходит стадию публичного обсуждения. Замечания и предложения от граждан и организаций принимаются до 29 октября 2025 года.