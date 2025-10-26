В Казани прошел слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа

Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа (ПФО) состоялся 16−19 октября в Казани в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан.
В составе студотрядов ПФО трудовой опыт получили более 48 тысяч человек. Свыше 18 тысяч ребят за год бесплатно освоили рабочую профессию. В ходе деловой программы слета прошла панельная дискуссия «Кадры решают все?». В Торгово-промышленной палате Татарстана представили лучшие практики кадрового обеспечения предприятий через систему студотрядов. Высокую оценку получило сотрудничество с промышленными предприятиями региона, в числе которых «КАМАЗ» и особая экономическая зона «Алабуга».
Всего в 2025 году в составе студенческих отрядов Республики Татарстан было трудоустроено 13 272 человек из 297 классических отрядов и трудовых бригад на базе 61 штаба образовательных организаций. Кроме того, для подготовки к работе 5333 студента бесплатно прошли профессиональное обучение по 87 рабочим специальностям.
«Благодаря Республиканскому штабу, организующему окружные и всероссийские трудовые проекты, в 2025 году Татарстан принял шесть масштабных проектов. В них участвовал 3791 человек из 59 регионов, а летом на ОЭЗ “Алабуга” было установлено два российских рекорда по трудоустройству студентов. Участие в студенческих отрядах является мощной платформой для будущего успеха и профессионального роста молодых специалистов», — отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.