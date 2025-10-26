Юрист сказала, кто в Беларуси может выйти на пенсию на пять — десять лет раньше

Профсоюзный юрист рассказала, в каких случаях белорусам положена пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда, пишет minsk.1prof.by.
Главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Илона Парафенюк рассказала, что перечень таких профессий широкий. Например, маркшейдеры (горные инженеры), огнеупорщики, дезинфекторы, электросварщики, обвальщики мяса и другие.
А еще женщины ткачи, работники сельского хозяйства, водители городского транспорта, геологи, авиаторы, педагоги, медики, артисты и спортсмены. Она уточнила, что профессии из списка № 1 считаются самыми вредными. В их числе кузнец ручной ковки, литейщик, уборщик горячего металла, монтажник горного оборудования.
Если мужчина работал в такой сфере не менее 10 лет, а женщина — не менее 7,5 лет, то они получают право на пенсию на 10 лет раньше общего пенсионного возраста.
Следует знать, что есть и профессии из списка № 2. Это эмалировщик, машинист холодильных установок, стеклодув, прессовщик кожи. Для них пенсионный возраст снижается на 5 лет. А требования к льготному стажу — для мужчин не менее 12,5 лет, для женщин — 10 лет.
Особый случай — профессии без вредных факторов, но с высокой профессиональной нагрузкой. Например, если учитель работает долго, государство позволяет выйти на пенсию раньше. Для женщин — при общем профессиональном стаже не менее 25 лет, для мужчин — не менее 30 лет.
Кстати, досрочная пенсия предусмотрена для женщин с пятью и более детьми. К слову, женщина, воспитавшая пятерых детей, вправе выйти на пенсию на пять лет раньше, чем мама двоих детей (то есть в 53 года вместо 58).