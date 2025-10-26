Юрист сказала, кто в Беларуси может выйти на пенсию на пять — десять лет раньше

Следует знать, что есть и профессии из списка № 2. Это эмалировщик, машинист холодильных установок, стеклодув, прессовщик кожи. Для них пенсионный возраст снижается на 5 лет. А требования к льготному стажу — для мужчин не менее 12,5 лет, для женщин — 10 лет.