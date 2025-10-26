В пруд Серебрянка в Мордовии выпустили 2200 мальков карпа

Карп был выбран не случайно, эта ценная промысловая рыба хорошо приживается в местных условиях и быстро растет. Все мальки выращены в специализированном питомнике и прошли ветеринарный контроль, а водоем предварительно обследовали на наличие достаточной кормовой базы. В прошлом году на реке Лямбирка, которая питает пруд, завершили капитальный ремонт гидросооружений — теперь там созданы идеальные условия для роста рыбы.