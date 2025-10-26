В пруд Серебрянка в Мордовии выпустили 2200 мальков карпа

Около 2200 мальков карпа выпустили в пруд Серебрянка в Лямбирском районе Республики Мордовии в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Карп был выбран не случайно, эта ценная промысловая рыба хорошо приживается в местных условиях и быстро растет. Все мальки выращены в специализированном питомнике и прошли ветеринарный контроль, а водоем предварительно обследовали на наличие достаточной кормовой базы. В прошлом году на реке Лямбирка, которая питает пруд, завершили капитальный ремонт гидросооружений — теперь там созданы идеальные условия для роста рыбы.
«Проведение зарыбления водоемов — это важная составляющая нашей работы по сохранению водных биоресурсов. Карп, выпущенный сегодня, к следующей весне подрастет и достигнет товарного размера, что позволит любителям рыбной ловли насладиться интересной рыбалкой», — отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовии Адель Галиуллин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.