Поликлиники Красноярского края перейдут на режим работы без выходных

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения края Алексей Коноваленко в интервью радио «Красноярск Главный».
По его словам, такая мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для работающего населения, которому трудно посещать врачей в будние дни.
«Мы видим в этой группе смертность, которой быть в этом возрасте не должно. Когда мы начинаем рассуждать о профилактических мероприятиях, диспансеризации, то встаёт вопрос: как работающий человек туда попадёт?», — отметил Коноваленко.
Он также рассказал, что время приема пациентов вырастет до 30 минут. Кроме того, в планах внедрение системы предварительного опроса пациентов медсестрами для оптимизации приема врачом.