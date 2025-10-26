Ричмонд
Поликлиники Красноярского края перейдут на режим работы без выходных

С 2026 года городские поликлиники Красноярска будут работать без выходных.

Источник: Amino/Lummi

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения края Алексей Коноваленко в интервью радио «Красноярск Главный».

По его словам, такая мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для работающего населения, которому трудно посещать врачей в будние дни.

«Мы видим в этой группе смертность, которой быть в этом возрасте не должно. Когда мы начинаем рассуждать о профилактических мероприятиях, диспансеризации, то встаёт вопрос: как работающий человек туда попадёт?», — отметил Коноваленко.

Он также рассказал, что время приема пациентов вырастет до 30 минут. Кроме того, в планах внедрение системы предварительного опроса пациентов медсестрами для оптимизации приема врачом.