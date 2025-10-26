Власти Калининграда рассказали, как продолжится благоустройство Каштанового парка

Власти Калининграда завершают проектирование следующего этапа благоустройства Каштанового парка. Об этом журналистам рассказал глава комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев.
Работы эти мы уже завершаем. Они рассчитаны на 2026−2027 годы и условно разбиты на несколько этапов. Вся проектируемая территория — до улицы Партизанской. Здесь появятся тренажёры различные, прогулочные зоны, места отдыха, небольшой амфитеатр у воды и так далее, — сказал Федосеев.
Всего на проведения этих работ потребуется около 150 миллионов рублей. В 2026 году приведут в порядок примерно половину участка от Госпитальной до Партизанской. Торги по выбору подрядчика рассчитывают провести в конце года.
Подрядчик завершил благоустройство первого этапа парка. На территории от улицы Пролетарской до Госпитальной отремонтировали тротуар и обустроили велодорожку. На входе в парк установили стелу из кортеновской стали с изображением листа каштана.