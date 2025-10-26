Новый профессиональный праздник учредили в России

В России каждый год 5 ноября будут отмечать День работника суда. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Установить профессиональный праздник — День работника суда и отмечать его 5 ноября», — сказано в документе.
С инициативой об учреждении праздника к президенту Владимиру Путину ранее обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов. Дата 5 ноября выбрана, так как к ней приурочено появление указа Петра Первого «О форме суда». Он был издан в 1723 году и определил порядок рассмотрения дел судами.
