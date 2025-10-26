В Красноярске состоялся Всероссийский форум гостеприимства

«Благодаря нашим рестораторам Красноярск сегодня по праву считается одной из гастрономических столиц России, а Институт гастрономии СФУ готовит кадры для всей страны. У нас уже есть заметные успехи в направлении гостеприимства — это подтверждают призовые места в российских премиях. Но вместе с этим еще остается огромный потенциал для роста. Раскрыть его можно через повышение качества сервиса и подготовку квалифицированных кадров», — подчеркнул первый заместитель губернатора региона — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.