В Красноярске состоялся Всероссийский форум гостеприимства

Всероссийский форум гостеприимства прошел 22−24 октября в Красноярске при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
В этом году мероприятие стало самым масштабным за всю свою историю: в столицу края приехали более 1000 участников из разных регионов России и зарубежья. Эксперты, предприниматели, представители власти, науки и образования обсудили роль гостеприимства в развитии общества, перспективы профессионального роста в индустрии и актуальные вопросы подготовки кадров. В программу форума были включены лекции, круглые столы и практические сессии, посвященные всем направлениям туристического бизнеса, гастрономии и сервиса.
«Благодаря нашим рестораторам Красноярск сегодня по праву считается одной из гастрономических столиц России, а Институт гастрономии СФУ готовит кадры для всей страны. У нас уже есть заметные успехи в направлении гостеприимства — это подтверждают призовые места в российских премиях. Но вместе с этим еще остается огромный потенциал для роста. Раскрыть его можно через повышение качества сервиса и подготовку квалифицированных кадров», — подчеркнул первый заместитель губернатора региона — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.