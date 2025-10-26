Ричмонд
Власти вновь остались недовольны ходом строительства школы в Аксае

Ускорить строительство аксайской школы потребовали после проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае вновь проверили ход строительства новой школы. Работы проконтролировали глава администрации Аксайского района Константин Доморовский и глава министерства строительства Ростовской области Сергей Куц.

— Скоростью работ остались категорически не довольны, о чем прямо заявили генеральному подрядчику. Особо беспокоят низкие темпы выполнения задач по электрике и на слаботочных системах, — сообщил в своем телеграм-канале Константин Доморовский.

Подрядчику поставили четкие задачи. В частности, необходимо как можно скорее установить газорегуляторный пункт, чтобы уже в ноябре можно было запустить котельную и систему отопления. Также требуется завершить прокладку оставшихся коммуникаций. Крыша школы должна быть полностью готова до 10 ноября.

Работы будут находиться на контроле. Следующую проверку запланировали на 1 ноября.

