Власти вновь остались недовольны ходом строительства школы в Аксае

В Аксае вновь проверили ход строительства новой школы. Работы проконтролировали глава администрации Аксайского района Константин Доморовский и глава министерства строительства Ростовской области Сергей Куц.
— Скоростью работ остались категорически не довольны, о чем прямо заявили генеральному подрядчику. Особо беспокоят низкие темпы выполнения задач по электрике и на слаботочных системах, — сообщил в своем телеграм-канале Константин Доморовский.
Подрядчику поставили четкие задачи. В частности, необходимо как можно скорее установить газорегуляторный пункт, чтобы уже в ноябре можно было запустить котельную и систему отопления. Также требуется завершить прокладку оставшихся коммуникаций. Крыша школы должна быть полностью готова до 10 ноября.
Работы будут находиться на контроле. Следующую проверку запланировали на 1 ноября.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.