В Краснодарском крае стартовал осенний выпуск ланей

Осенний выпуск ланей начался в Краснодарском крае по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Горячеключевской» пополнился 15 особями. В следующем месяце туда и в государственный природный зоологический заказник регионального значения «Средне-Лабинский» отправят еще 38 животных. Первый опыт расселения состоялся в 2018 году и с того момента проходит ежегодно. В прошлом году выпустили 53 особи.
В Министерстве природных ресурсов Краснодарского края отметили, что природные условия заказника идеально подходят для того, чтобы животные смогли освоиться, окрепнуть и привыкнуть к жизни на воле. После адаптации уже в естественной природной среде они дадут новый приплод.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.