В Краснодарском крае стартовал осенний выпуск ланей

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Горячеключевской» пополнился 15 особями. В следующем месяце туда и в государственный природный зоологический заказник регионального значения «Средне-Лабинский» отправят еще 38 животных. Первый опыт расселения состоялся в 2018 году и с того момента проходит ежегодно. В прошлом году выпустили 53 особи.