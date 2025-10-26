«Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках

Для того, чтобы ускорить обслуживание на автозаправочных станциях, операторы не будут произносить лишних фраз, привлекающих внимание клиентов к товарам или акциям АЗС, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в эфире телеканала ОНТ.
Это будет происходить, когда есть предпосылки к созданию очередей из машин. Таким образом, будет сделан еще один шаг к тому, чтобы избежать очередей на заправках.
«Провели работу и настроили таким образом, что, если оператор автозаправочной станции видит, что есть предпосылки к созданию очереди, то он не произносит лишних скриптов для того, чтобы заинтересовать клиента. А принимает все меры для того, чтобы ускорить обслуживание», — сказал Сизов.
Кроме того, добавят сотрудников, решено усилить и техническое оснащение — касс самообслуживания станет больше. Ставку делают на цифровизацию.
