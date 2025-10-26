Ричмонд
«Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках

«Белнефтехим» сказал что делается, чтобы избежать очередей на заправках.

Источник: Комсомольская правда

Для того, чтобы ускорить обслуживание на автозаправочных станциях, операторы не будут произносить лишних фраз, привлекающих внимание клиентов к товарам или акциям АЗС, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в эфире телеканала ОНТ.

Это будет происходить, когда есть предпосылки к созданию очередей из машин. Таким образом, будет сделан еще один шаг к тому, чтобы избежать очередей на заправках.

«Провели работу и настроили таким образом, что, если оператор автозаправочной станции видит, что есть предпосылки к созданию очереди, то он не произносит лишних скриптов для того, чтобы заинтересовать клиента. А принимает все меры для того, чтобы ускорить обслуживание», — сказал Сизов.

Кроме того, добавят сотрудников, решено усилить и техническое оснащение — касс самообслуживания станет больше. Ставку делают на цифровизацию.

Ранее писали, что в день 35-летия «Поля чудес» вспомнили его участников из Беларуси, а еще о белорусских корнях Леонида Якубовича: «Машина мне не нужна, я езжу на “ровары”.

Еще рассказали, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

Кроме того, белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида.

