В ухтинском вузе прошла лекция о применении ИИ в бизнесе

Лекция «Искусственный интеллект в бизнесе» состоялась 17 октября в Ухтинском государственном техническом университете (УГТУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципального округа Ухта Республики Коми.
Спикером выступил выпускник аспирантуры УГТУ, признанный эксперт по внедрению цифровых технологий Ринат Фатхутдинов. Слушателями стали представители делового сообщества, начинающие предприниматели и студенты, заинтересованные в использовании современных технологий для развития бизнеса. Они узнали о практическом применении ИИ в охране труда, промышленной безопасности и безопасности дорожного движения.
Значительное внимание было уделено российским ИИ-инструментам, готовым к внедрению. Спикер представил решения, не требующие использования VPN, значительных финансовых вложений или специальных технических знаний. На встрече также рассмотрели реальные примеры использования технологий на практике. Участники увидели, как с помощью нейросетей можно автоматизировать рутинные операции, анализировать большие массивы данных и минимизировать бизнес-риски.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.