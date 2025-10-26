Глава Ростова-на-Дону поздравил водителей с профессиональным праздником

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Пост опубликован в соцсетях.
— Без вашей работы невозможно представить современный город. От вас зависит не только доедут ли ростовчане на работу или учебу, но и настроение горожан, само качество городской жизни, — отметил Александр Скрябин.
Глава донской столицы подчеркнул, что в сфере все еще есть задачи, требующие решения. Цель — повысить комфортность и доступность общественного транспорта.
— Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Передавая свой колоссальный опыт молодому поколению, вы закладываете основу для успешного развития городского транспорта, — добавил Александр Скрябин.
Чиновник пожелал всем добра, благополучия и успехов в развитии ростовского городского транспорта.
