Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростова-на-Дону поздравил водителей с профессиональным праздником

Александр Скрябин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Пост опубликован в соцсетях.

— Без вашей работы невозможно представить современный город. От вас зависит не только доедут ли ростовчане на работу или учебу, но и настроение горожан, само качество городской жизни, — отметил Александр Скрябин.

Глава донской столицы подчеркнул, что в сфере все еще есть задачи, требующие решения. Цель — повысить комфортность и доступность общественного транспорта.

— Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Передавая свой колоссальный опыт молодому поколению, вы закладываете основу для успешного развития городского транспорта, — добавил Александр Скрябин.

Чиновник пожелал всем добра, благополучия и успехов в развитии ростовского городского транспорта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.