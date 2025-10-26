В уфимском нефтяном вузе открыли центр по искусственному интеллекту

В новом центре будут заниматься исследованиями в области аналитики данных и машинного обучения, а также готовить специалистов для цифровой трансформации промышленности. Лаборатория обеспечит студентам и научным сотрудникам доступ к передовым технологиям и возможность работать над бизнес-кейсами из разных индустрий. Главными направлениями станут разработка ИИ-решений для автоматизации производства и развитие инженерного ИИ.