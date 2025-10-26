В уфимском нефтяном вузе открыли центр по искусственному интеллекту

Центр по искусственному интеллекту начал работать на базе Межвузовского студенческого кампуса в Уфимском государственном нефтяном техническом университете по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
В новом центре будут заниматься исследованиями в области аналитики данных и машинного обучения, а также готовить специалистов для цифровой трансформации промышленности. Лаборатория обеспечит студентам и научным сотрудникам доступ к передовым технологиям и возможность работать над бизнес-кейсами из разных индустрий. Главными направлениями станут разработка ИИ-решений для автоматизации производства и развитие инженерного ИИ.
«Создавая в нашем кампусе передовые лаборатории, подобные этой, мы формируем в Башкортостане целостную научно-образовательную экосистему. Здесь талантливая молодежь сможет погрузиться в реальные промышленные задачи и стать архитектором цифрового будущего наших предприятий. Это прямая инвестиция в кадровый потенциал, который определит конкурентоспособность промышленности республики на десятилетия вперед», — отметила председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.