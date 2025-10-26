Ричмонд
Облаву на нелегалов устроили на нижегородских стройках

Облаву на нелегалов устроили на нижегородских стройках. Следователи следственного комитета вместе с сотрудниками силовых ведомств провели рейд на строительных объектах, в ходе которого было проверно 38 мигрантов.

Источник: Время

Часть из них направлены в региональный военный комиссариат для постановки на воинский учёт, остальные доставлены в отдел полиции. Установлены иностранцы, которые находились в России нелегально. Составлены административные протоколы, решается вопрос об их выдворении. Рейд состоялся в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции группой лиц.