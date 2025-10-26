В Дубне создали роботизированный конвейер для литейного производства

Роботизированный конвейер для литейного производства разработала компания «АтомИнтелМаш» в городе Дубне Московской области в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Конвейер обеспечит создание высокоточных отливок форм для лопаток турбин жидкостных ракетных двигателей, корпусов клапанов, насосов, а также комплектующих для спутников и космических аппаратов. Модульность и гибкость конструкции позволяет адаптировать оборудование под различные формы и технологические процессы, а полная автоматизация системы обеспечивает самостоятельное управление всем циклом сушки.
«Запуск серийного производства этого конвейера укрепляет наши позиции на рынке автоматизации литейных производств. Это не просто импортозамещение, а предложение более технологичного и эффективного решения, которое позволяет нашим клиентам выходить на новый уровень качества и конкурентоспособности, в том числе на мировом рынке», — отметил генеральный директор компании «АтомИнтелМаш» Андрей Громов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.