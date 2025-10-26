Ричмонд
На Кубани стартовал пятый сезон проекта «Воронка инновационных стартапов»

Он направлен на развитие технологического предпринимательства.

Пятый сезон проекта «Воронка инновационных стартапов» начался 22 октября в Краснодарском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.

Программа направлена на развитие технологического предпринимательства и поддержку инновационных команд региона. Она включает акселерационные программы, хакатоны, обучающие семинары, технологическую конференцию ПРО. ТЕХ, школу трекеров и другие мероприятия. Особое внимание в новом сезоне будет уделено малым технологическим компаниям и студенческим инновационным проектам. Для участников подготовлена программа обучающих семинаров, посвященных запуску стартапов, получению грантов и привлечению инвестиций.

«Важно не просто поддерживать стартапы, а создавать для них устойчивую экосистему, в которой научные идеи трансформируются в готовые продукты и технологии, востребованные промышленностью и рынком. Проект “Воронка инновационных стартапов” стал ключевым элементом этой системы. Через поддержку инноваторов формируем собственные технологии, решения и компетенции, которые будут определять развитие экономики нашего региона в ближайшие годы», — отметил и. о. заместителя губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.