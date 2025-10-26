На Кубани стартовал пятый сезон проекта «Воронка инновационных стартапов»

«Важно не просто поддерживать стартапы, а создавать для них устойчивую экосистему, в которой научные идеи трансформируются в готовые продукты и технологии, востребованные промышленностью и рынком. Проект “Воронка инновационных стартапов” стал ключевым элементом этой системы. Через поддержку инноваторов формируем собственные технологии, решения и компетенции, которые будут определять развитие экономики нашего региона в ближайшие годы», — отметил и. о. заместителя губернатора Краснодарского края Александр Руппель.