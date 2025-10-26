В Красноярском крае производитель вагон-домов увеличил эффективность

Проектировщик и производитель вагон-домов, блок-контейнеров и мобильных зданий «Завод Лидер» в Красноярском крае увеличил эффективность в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона.
Пилотным потоком выбрали процесс изготовления вагон-домов. Совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока, выявила «узкие места», где происходят основные потери, разработала план мероприятий и приступила к их устранению. В результате удалось уменьшить время протекания процесса на 11,6%, сократить незавершенное производство на 10% и увеличить выработку на 11,9%.
«За плечами реализация ведомственного и федерального проектов по повышению производительности труда. Считаю нашим главным результатом — изменение общего представления о процессе производства. Изменилось само мышление, видение процесса. Мы научились применять инструменты, которые позволяют оперативно выявить проблему в рабочем процессе, выяснить причину возникновения проблемы и найти ее решение. С помощью специалистов РЦК удалось найти и реализовать наши внутренние резервы», — отметил генеральный директор компании «Завод Лидер» Дмитрий Трунев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.