В Красноярском крае производитель вагон-домов увеличил эффективность

«За плечами реализация ведомственного и федерального проектов по повышению производительности труда. Считаю нашим главным результатом — изменение общего представления о процессе производства. Изменилось само мышление, видение процесса. Мы научились применять инструменты, которые позволяют оперативно выявить проблему в рабочем процессе, выяснить причину возникновения проблемы и найти ее решение. С помощью специалистов РЦК удалось найти и реализовать наши внутренние резервы», — отметил генеральный директор компании «Завод Лидер» Дмитрий Трунев.