Кубанский вуз будет сотрудничать с Чилийским институтом сельхозисследований

В планах — совместныe научныe проекты в области микробиологии, агрогенетики и устойчивого сельского хозяйства.

Чилийский институт сельскохозяйственных исследований (INIA) и Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) подписали меморандум о сотрудничестве в агробиотехнологиях. Это отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Документ направлен на развитие совместных научных проектов в области микробиологии, агрогенетики и устойчивого сельского хозяйства. Это сотрудничество позволит ученым обмениваться данными и ресурсами, проводить сравнительные эксперименты и создавать биоресурсные базы, необходимые для разработки новых биопрепаратов и повышения эффективности агропроизводства.

«У каждой стороны есть собственный банк биоресурсов: у Кубанского ГАУ — коллекция штаммов микроорганизмов, у INIA — база культур, собранных в разных регионах Чили. Мы наметили пути сотрудничества, включающие обмен каталогами коллекций, взаимное депонирование микроорганизмов и проведение совместных исследований с последующей публикацией научных результатов», — отметила руководитель проектного офиса КубГАУ Светлана Морозкина.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.