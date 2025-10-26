Горе луковое: Украина вытеснила Молдову с румынского рынка

Молдавские производители лука теряют позиции на румынском рынке, уступая место более дёшевому товару из Украины. Как показывают данные EastFruit, несмотря на то, что оптовая цена на репчатый лук в Украине немного выросла до 0,22 евро/кг, это всё равно существенно ниже, чем в Молдове, где та же продукция стоит 0,30 евро/кг. Разница в 0,08 евро/кг оказалась решающей для румынских оптовиков.