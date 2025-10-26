Горе луковое: Украина вытеснила Молдову с румынского рынка

Молдавские производители лука теряют позиции на румынском рынке, уступая место более дёшевому товару из Украины. Как показывают данные EastFruit, несмотря на то, что оптовая цена на репчатый лук в Украине немного выросла до 0,22 евро/кг, это всё равно существенно ниже, чем в Молдове, где та же продукция стоит 0,30 евро/кг. Разница в 0,08 евро/кг оказалась решающей для румынских оптовиков.
По мнению эксперта Сергея Албы, на внутреннем молдавском рынке ситуация тоже неблагоприятна. Избыток предложения и нехватка мощностей для адекватного хранения вынудили местных производителей снизить оптовую цену до 4−4,5 леев/кг.
Возобновление активного экспорта молдавского лука в Румынию, который был популярен два года назад, в краткосрочной перспективе маловероятно. Проблема не только в недостаточно конкурентной цене и ограниченном объеме высококачественной продукции, но и в отсутствии крупных зарубежных трейдеров, специализирующихся на овощах, которые активно работают в Украине.
Таким образом, основным и, по сути, единственным рынком сбыта для молдавских фермеров остается внутренний рынок. При этом цена на лук в Молдове последние три года демонстрирует стабильную стагнацию в осенний период, удерживаясь в коридоре 4−5 леев/кг.