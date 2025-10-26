Ричмонд
«Находясь в нижнем белье, прыгнул в искусственный водоем». Минчанин хотел выиграть квартиру и попал в суд

Минчанин хотел выиграть квартиру от блогера, но попал в суд.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин так хотел выиграть квартиру от блогера, что совершил правонарушение и попал в суд, сообщает court.gov.by.

Во время судебного заседания молодой человек сказал, что ему пришла идея поучаствовать в конкурсе блогера, чтобы выиграть квартиру. Для этого он снял верхнюю одежду, написал на туловище никнейм данного блогера, и, находясь в нижнем белье, прыгнул в искусственный водоем.

При этом он кричал, размахивал руками и нецензурно выражался. Все это снимали на телефон. На судебном заседании минчанин вину в совершении административного правонарушения признал. В итоге он получил десять суток ареста. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано.

Ранее мы писали, что милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды: «Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки».

Еще писали, что в Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером.

Прочитайте, что в день 35-летия «Поля чудес» вспомнили его участников из Беларуси, а еще о белорусских корнях Леонида Якубовича: «Машина мне не нужна, я езжу на “ровары”.