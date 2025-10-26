«Находясь в нижнем белье, прыгнул в искусственный водоем». Минчанин хотел выиграть квартиру и попал в суд

При этом он кричал, размахивал руками и нецензурно выражался. Все это снимали на телефон. На судебном заседании минчанин вину в совершении административного правонарушения признал. В итоге он получил десять суток ареста. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано.