«Находясь в нижнем белье, прыгнул в искусственный водоем». Минчанин хотел выиграть квартиру и попал в суд

Минчанин так хотел выиграть квартиру от блогера, что совершил правонарушение и попал в суд, сообщает court.gov.by.
Во время судебного заседания молодой человек сказал, что ему пришла идея поучаствовать в конкурсе блогера, чтобы выиграть квартиру. Для этого он снял верхнюю одежду, написал на туловище никнейм данного блогера, и, находясь в нижнем белье, прыгнул в искусственный водоем.
При этом он кричал, размахивал руками и нецензурно выражался. Все это снимали на телефон. На судебном заседании минчанин вину в совершении административного правонарушения признал. В итоге он получил десять суток ареста. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано.
