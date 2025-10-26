В московском приложении «Мой id» появились новые функции

Приложение «Мой id» обновили и добавили в него новые функции. Развитие электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что в обновленном «Мой id» пользователям стала доступна информация, связанная с авто: с помощью виджета «Транспортное средство» можно посмотреть данные свидетельства транспортного средства, паспорта транспортного средства, полиса ОСАГО и парковочного разрешения. Кроме того, в приложении доработали виджет «Визитка» — теперь в нем доступна информация об адресе регистрации и проживания. Также появился новый блок «Проекты Москвы», где можно посмотреть актуальные проекты города.
Мобильное приложение «Мой id» начало работать в июле 2023 года. Оно предоставляет быстрый доступ к сведениям личных документов и документов детей, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Цифровые версии некоторых документов, например, единого читательского билета, карты москвича и полиса ОМС, представлены в виде QR- и штрихкодов. Их можно использовать для получения городских услуг. Всего в приложении доступно более 20 документов и сервисов, уникальными пользователями являются около 500 тыс. человек.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.