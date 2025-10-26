В московском приложении «Мой id» появились новые функции

Мобильное приложение «Мой id» начало работать в июле 2023 года. Оно предоставляет быстрый доступ к сведениям личных документов и документов детей, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Цифровые версии некоторых документов, например, единого читательского билета, карты москвича и полиса ОМС, представлены в виде QR- и штрихкодов. Их можно использовать для получения городских услуг. Всего в приложении доступно более 20 документов и сервисов, уникальными пользователями являются около 500 тыс. человек.