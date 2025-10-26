Пензенские ученые открыли метод диагностики болезней сердца с помощью ИИ

«При патологиях структура сердца меняется. Это приводит к его изменению, что, в свою очередь, влечет за собой смещение геометрической оси сердца. Поэтому важно обращать внимание и на расположение сердца в грудной клетке, то есть на его геометрическую ось. Мы учитываем геометрическую ось сердца, чего не учитывают при анализе обычной ЭКГ. Учет геометрической оси сердца повышает чувствительность и специфичность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул доцент кафедры «Внутренние болезни» ПГУ Руслан Рахматуллов.