Пензенские ученые открыли метод диагностики болезней сердца с помощью ИИ

Метод диагностики болезней сердца с помощью нейросетей разработали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) совместно с коллегами из Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в ПГУ.
Уникальность данного метода заключается в том, что при анализе электрокардиограмм учитываются изменения двух положений оси сердца: электрической и геометрической. Исследователи также сформировали отличительные признаки для выявления внезапной сердечной смерти, хронической сердечной недостаточности, тромбоэмболии легочной артерии и инфаркта миокарда. Каждый из отличительных признаков выявляется с помощью нейросети. ИИ был обучен на данных более чем 250 пациентов Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина, страдающих сердечными заболеваниями. В планах — обследовать свыше 500 больных.
«При патологиях структура сердца меняется. Это приводит к его изменению, что, в свою очередь, влечет за собой смещение геометрической оси сердца. Поэтому важно обращать внимание и на расположение сердца в грудной клетке, то есть на его геометрическую ось. Мы учитываем геометрическую ось сердца, чего не учитывают при анализе обычной ЭКГ. Учет геометрической оси сердца повышает чувствительность и специфичность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул доцент кафедры «Внутренние болезни» ПГУ Руслан Рахматуллов.
Все обследование занимает 10−15 минут. Электрокардиосигнал попадает в программу, где проходит стандартную предобработку — считывается ЭКГ-запись. Далее данные попадают в обученную нейросеть, где обнаруженные отклонения сравниваются с известными ей данными. Потом ИИ формирует отличительные признаки, по которым устанавливает заболевание. После нескольких минут анализа нейросеть выдает предварительное заключение.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.