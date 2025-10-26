Олег Газманов высадил свое дерево на «Зеленом фестивале» в Крыму

Артист рассказал, что посадка деревьев для него давно стала частью жизни и творчества. Первый саженец он посадил еще 30 лет назад на своем участке, а потом вышел за его пределы и оставил свой «зеленый след» в каждом городе, где гастролировал.
«Я сажаю деревья там, где есть возможность. В Челябинске три моих сосны растут, в Минске, в Грозном. Во многих городах, где я на гастролях, если есть время и возможность, я сажаю деревья», — поделился Газманов.
Со временем инициатива превратилась в масштабную программу, включающую посадку деревьев к 9 Мая.
«Примерно 5 мая мы сажаем деревья теперь. Я назвал это “Посади дерево Победы”. После этого стали писать “Лес Победы”, “Аллея Победы”. Но я очень рад, что это прижилось. Мы каждый год сажали. На сегодняшний момент уже больше 3000 деревьев, я уже перестал считать, если честно», — рассказал артист.
И такой отклик от людей, по его словам, не может не радовать. Он отметил, что участие в подобных экологических инициативах как «Лес Победы» или «Зеленый фестиваль» воспитывает уважение к природе у молодого поколения.
«Вот ребенок, который посадил дерево, он не будет его уже ломать. Он автоматически понимает, что это ему принадлежит. И вот если все наши граждане, сотни миллионов людей, посадят хотя бы один кустик или дерево, представляете, какая у нас будет страна», — выразил мнение Газманов.