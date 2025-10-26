Архангельская студентка получила грант на развитие туризма в Поморье

Студентка Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Алина Мальгина победила в грантовом конкурсе с проектом «Открой теплый Север». Поддержка молодых людей отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Проект направлен на развитие внутрирегионального туризма и популяризацию малоизвестных, но уникальных мест Архангельской области. Его цель — показать, что Север может быть интересным, доступным и притягательным. В ближайшие месяцы команда проекта займется подготовкой и организацией всех процессов: закупкой оборудования, составлением календарного и медиаплана. Затем начнется основная работа по созданию веб-платформы «Открой теплый Север» — онлайн-пространства, объединяющего молодых путешественников, блогеров и исследователей Севера.
На сервисе представят три авторских туристических маршрута: Бокситные горы в Плесецком округе, «Родина русских лоцманов» в Приморском округе и одну из самых красивых деревень России Ворзогоры Онежского округа. Для развития инициативы будет создана серия туристических видеодневников. Команда проекта совершит экспедиции по выбранным маршрутам, чтобы снять короткие фильмы о северных путешествиях. Особое внимание уделят просветительской работе — презентации проекта пройдут в школах, колледжах и вузах Архангельской области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.