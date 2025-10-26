Архангельская студентка получила грант на развитие туризма в Поморье

Проект направлен на развитие внутрирегионального туризма и популяризацию малоизвестных, но уникальных мест Архангельской области. Его цель — показать, что Север может быть интересным, доступным и притягательным. В ближайшие месяцы команда проекта займется подготовкой и организацией всех процессов: закупкой оборудования, составлением календарного и медиаплана. Затем начнется основная работа по созданию веб-платформы «Открой теплый Север» — онлайн-пространства, объединяющего молодых путешественников, блогеров и исследователей Севера.