В Ростовской области планируют отключения телевидения и радио с 27 октября

Жителей Дона предупредили о перебоях в работе ТВ и радио.

Источник: Комсомольская правда

В четырех городах и четырех населенных пунктах Ростовской области с 17 октября будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются:

27 октября:

— хутор Камышев (Зимовниковский район), с 11 до 17 часов;

— Шахты, с 10 до 19 часов;

— Белая Калитва, с 27 октября — 31 октября, с 8 до 17 часов;

28 октября:

— Хутор Камышевка (Орловский район), с 11 до 17 часов;

29 октября:

— город Гуково и Семикаракорск с 11 до 17 часов;

30 октября:

— село Ефремовка (Неклиновский район), с 10 до 16 часов;

31 октября:

— хутор Зеленовка (Тарасовский район), с 11 до 17 часов.

Кратковременные отключения ожидаются в связи с проведением профилактических и плановых работ. Принятые решения согласовали с вещателями.

