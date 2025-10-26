В Ростовской области планируют отключения телевидения и радио с 27 октября

В четырех городах и четырех населенных пунктах Ростовской области с 17 октября будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
27 октября:
— хутор Камышев (Зимовниковский район), с 11 до 17 часов;
— Шахты, с 10 до 19 часов;
— Белая Калитва, с 27 октября — 31 октября, с 8 до 17 часов;
28 октября:
— Хутор Камышевка (Орловский район), с 11 до 17 часов;
29 октября:
— город Гуково и Семикаракорск с 11 до 17 часов;
30 октября:
— село Ефремовка (Неклиновский район), с 10 до 16 часов;
31 октября:
— хутор Зеленовка (Тарасовский район), с 11 до 17 часов.
Кратковременные отключения ожидаются в связи с проведением профилактических и плановых работ. Принятые решения согласовали с вещателями.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.