Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной деревне Терново-1 в 2026 году построят очистные сооружения

Мощность нового объекта ЖКХ составит 20 тыс. куб. м в сутки.

Строительство новых очистных сооружений в деревне Терново-1 Каширского городского округа завершится во втором квартале 2026 года. Работы ведутся по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Проект предусматривает прием и обработку бытовых сточных вод из города Каширы, микрорайона Ожерелье, поселков Новоселки и Зендиково. Мощность нового объекта жилищно-коммунального хозяйства составит 20 тыс. куб. м в сутки.

Там также смогут очищать 36 куб. м бытовых отходов, привезенных ассенизаторскими машинами из районов с децентрализованными системами бытовой канализации. Строительная готовность объекта составляет около 80%, на объекте уже выполняют устройство несущих и ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем и благоустройство.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.