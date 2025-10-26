В подмосковной деревне Терново-1 в 2026 году построят очистные сооружения

Строительство новых очистных сооружений в деревне Терново-1 Каширского городского округа завершится во втором квартале 2026 года. Работы ведутся по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Проект предусматривает прием и обработку бытовых сточных вод из города Каширы, микрорайона Ожерелье, поселков Новоселки и Зендиково. Мощность нового объекта жилищно-коммунального хозяйства составит 20 тыс. куб. м в сутки.
Там также смогут очищать 36 куб. м бытовых отходов, привезенных ассенизаторскими машинами из районов с децентрализованными системами бытовой канализации. Строительная готовность объекта составляет около 80%, на объекте уже выполняют устройство несущих и ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем и благоустройство.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.