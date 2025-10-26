Ричмонд
ГАИ Беларуси предлагает оборудовать автобусы и маршрутки видеонаблюдением

ГАИ предлагает оборудовать автобусы и маршрутки видеонаблюдением.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал о том, что подготовлен ряд предложений, направленных на усиление безопасности на дорогах, пишет sb.by.

— Первое — оборудовать все автобусы, которые участвуют в регулярных перевозках, видеонаблюдением, — сказал он.

Ротченков отметил, что сделать это предлагается «как внутри салона любого автобуса, начиная от маршрутки и заканчивая самым большим автобусом, так и снаружи, когда камера будет фиксировать дорожную обстановку впереди автобуса».

Кроме того, он сказал о том, что необходимо установить в салоне каждого автобуса навигационное оборудование.

— Это позволит нам контролировать режим труда и отдыха водителей, скорость передвижения и ряд вопросов, которые могут отражаться в навигационной системе, — приводит издание слова Ротченкова.

Также он добавил, что, возможно, стоит пересмотреть и ответственность водителей, которые управляют автобусами в регулярном сообщении, и ответственность владельцев и собственников автобусов.

