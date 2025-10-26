ГАИ Беларуси предлагает оборудовать автобусы и маршрутки видеонаблюдением

Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал о том, что подготовлен ряд предложений, направленных на усиление безопасности на дорогах, пишет sb.by.
— Первое — оборудовать все автобусы, которые участвуют в регулярных перевозках, видеонаблюдением, — сказал он.
Ротченков отметил, что сделать это предлагается «как внутри салона любого автобуса, начиная от маршрутки и заканчивая самым большим автобусом, так и снаружи, когда камера будет фиксировать дорожную обстановку впереди автобуса».
Кроме того, он сказал о том, что необходимо установить в салоне каждого автобуса навигационное оборудование.
— Это позволит нам контролировать режим труда и отдыха водителей, скорость передвижения и ряд вопросов, которые могут отражаться в навигационной системе, — приводит издание слова Ротченкова.
Также он добавил, что, возможно, стоит пересмотреть и ответственность водителей, которые управляют автобусами в регулярном сообщении, и ответственность владельцев и собственников автобусов.
Ранее мы писали, что глава ГАИ Беларуси сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями.
Еще рассказали, что «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.
Прочитайте, что в день 35-летия «Поля чудес» вспомнили его участников из Беларуси, а еще о белорусских корнях Леонида Якубовича: «Машина мне не нужна, я езжу на “ровары”.