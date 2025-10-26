Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска художница расписала стены

В холле на втором этаже теперь изображены рыси, игривые лисички, лось и семейство оленей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ивано-Матренинской больнице Иркутска художница расписала стены в отделении медицинской реабилитации. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения, однажды маленькая пациентка приезжала со своей семьей, чтобы сила природы помогали стать ей здоровее.

— Спустя 13 лет эта девочка Ирина вернулась в наше отделение, чтобы сделать подарок. Молодая художница расписала стены в жилом корпусе № 1, — уточнили в больнице.

В холле на втором этаже теперь изображены рыси, игривые лисички, лось, кабанчики, семейство оленей и пруд с уточками. Их можно увидеть в здании корпуса на 23-ем километре Байкальского тракта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трое жителей Иркутской области получили награды за заслуги.