В Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска художница расписала стены

В Ивано-Матренинской больнице Иркутска художница расписала стены в отделении медицинской реабилитации. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения, однажды маленькая пациентка приезжала со своей семьей, чтобы сила природы помогали стать ей здоровее.
— Спустя 13 лет эта девочка Ирина вернулась в наше отделение, чтобы сделать подарок. Молодая художница расписала стены в жилом корпусе № 1, — уточнили в больнице.
В холле на втором этаже теперь изображены рыси, игривые лисички, лось, кабанчики, семейство оленей и пруд с уточками. Их можно увидеть в здании корпуса на 23-ем километре Байкальского тракта.
