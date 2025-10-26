В Курской области школьники посетили предприятие по производству упаковки

Ученики школы в деревне Студенок Курской области с экскурсией посетили предприятие «Готэк» по производству упаковочной продукции. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в управлении в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Железногорского района региона.
Специалисты компании заместитель директора по развитию производственной системы компании «Готэк» Сергей Бородин и старший машинист участка Олег Качкин познакомили ребят со структурой предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции и особенностями производственного процесса. Кроме того, школьники узнали о профессиях, востребованных в компании, возможностях получения высшего образования в профильных вузах страны, а также познакомились с реальными примерами карьерного роста сотрудников предприятия.
Ребятам рассказали, как в компании разрабатывается дизайн будущих упаковок, какие этапы включает производственный цикл и благодаря каким специалистам создается качественная упаковка. Школьники научились лучше ориентироваться в мире профессий и поняли, что нужно осознанно подходить к ее выбору.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.