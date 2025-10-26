Большое казанское кольцо могут замкнуть через Верхний Услон и Юдино

Власти Казани рассматривают проект замыкания Большого казанского кольца (БКК) через территорию Верхнего Услона и Юдино. Реализация этого плана потребует строительства нескольких новых мостов. Данное решение было озвучено во время круглого стола в Институте развития города, где обсуждалось будущее транспортной системы города, в том числе вариант дублера Оренбургского тракта.
Как пояснил директор МБУ «Институт развития города» Алексей Горбунов, необходимость развития дорожной инфраструктуры обусловлена постоянным ростом населения и автопарка столицы Татарстана. По его словам, уже сейчас БКК не справляется с функциями скоростной объездной магистрали, и в качестве решения проблемы предложено создание внутригородского дублера федеральной трассы М-7.
Инициатива нашла поддержку у главы Верхнеуслонского района Евгения Варакина. Он отметил, что при официальной численности населения в 17 тысяч человек в районе фактически присутствует около 60 тысяч жителей, а в выходные дни этот показатель достигает 150 тысяч. Новая транспортная связь, по мнению Варакина, не только повысит доступность территории, но и станет стимулом для комплексного развития района.