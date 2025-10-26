Большое казанское кольцо могут замкнуть через Верхний Услон и Юдино

Инициатива нашла поддержку у главы Верхнеуслонского района Евгения Варакина. Он отметил, что при официальной численности населения в 17 тысяч человек в районе фактически присутствует около 60 тысяч жителей, а в выходные дни этот показатель достигает 150 тысяч. Новая транспортная связь, по мнению Варакина, не только повысит доступность территории, но и станет стимулом для комплексного развития района.