МФЦ Татарстана опубликовал график работы на ноябрьские праздники

3 ноября граждан обслужат 30 офисов и казанский отдел по работе с мигрантами. В этот день не откроются офисы в ряде муниципальных районов и филиалов, включая Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Менделеевский, Муслюмовский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, филиал по пгт. Камские Поляны, филиал по пгт. Джалиль, Ютазинский, Арский, Высокогорский, Лаишевский, Мензелинский и Пестречинский филиалы.