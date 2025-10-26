Ричмонд
МФЦ Татарстана опубликовал график работы на ноябрьские праздники

В связи с предстоящими праздничными днями МФЦ Татарстана опубликовал измененный график работы.

Источник: ИА Татар-информ

Сообщается, что 1 и 5 ноября посетителей примут все 60 офисов республики, а также казанский отдел по работе с мигрантами на улице Авангардной, 74.

3 ноября граждан обслужат 30 офисов и казанский отдел по работе с мигрантами. В этот день не откроются офисы в ряде муниципальных районов и филиалов, включая Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Менделеевский, Муслюмовский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, филиал по пгт. Камские Поляны, филиал по пгт. Джалиль, Ютазинский, Арский, Высокогорский, Лаишевский, Мензелинский и Пестречинский филиалы.

4 и 6 ноября все офисы «Мои документы» будут закрыты.

Напомним, следующая рабочая неделя в Татарстане будет шестидневной из-за переноса выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.